Modena in difesa contro il pazzo Mantova

L’undicesima giornata del girone B di Serie C si chiude stasera con un Monday Night tra nobili decadute, come Mantova e Modena. La storia è ricca di confronti tra le due rivali di stasera, con i virgiliani che vantano un bilancio migliore. Stasera però i favori al ‘Martelli’ saranno per gli ospiti, che forti di una difesa granitica si sono appena imposti anche sui cugini del Carpi, tornando a vincere il derby dopo 20 anni.

La coppia da cui ripartire sarà quella della difesa composta da Zaro e Ingegneri mentre in attacco l’uomo più pericoloso sarà ancora Monachello, con Sodinha che partirà in panca.

Ai padroni di casa invece mancheranno Baniya e Mazza: in generale l’obiettivo è evitare gli alti e bassi che hanno contraddistinto finora il cammino di una squadra che è stata appena battuta a Bolzano.

Dietro si balla, ma in avanti segnare non è un problema. Per questo, anche stasera la partita, aperta a qualsiasi risultato, non dovrebbe essere bloccata, soprattutto se la prima marcatura dovesse arrivare nel primo tempo.

