Modena, debutto in Champions: Zaytsev da battere, ma sarà durissima

La Leo Shoes Modena è pronta per l’esordio in Champions League. La squadra di Giani se la vedrà con i russi del Kuzbass Kemerovo, i polacchi del Verva Warszawa e i padroni di casa del Knack nella ‘bolla’ della Pool D in programma a Roeselare, in Belgio. Si parte oggi pomeriggio proprio contro i russi. La vittoria per 3-0 in Superlega con la Consar Ravenna ha ridato fiducia ed entusiasmo ad un gruppo che sta vivendo una stagione con grandi alti e bassi.

Stavolta però dall’altra parte della rete ci sarà un volto noto, quello dell’ex Ivan Zaytsev. Sarà lo Zar ovviamente il pericolo pubblico numero uno per Micah Christenson e compagni, decisi a lasciarsi alle spalle le quattro sconfitte di fila in campionato e giocarsi al meglio le proprie chance europee. La strada appare in salita però, sia per il valore degli avversari che per quello dei gialloblù, mai così male in ricezione da praticamente sempre. Allungare il match mettendo pressione dal servizio potrebbe essere la chiave per evitare la sconfitta.

OPTA | 15-12-2020 10:01