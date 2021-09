Misano, l’incognita pioggia può fare la differenza

A Misano Pecco Bagnaia, reduce dalla vittoria nell’ultimo Gran premio di Aragon, cercherà di avvicinarsi ulteriormente in classifica a Fabio Quartararo.

Nel Gran premio di San Marino il piemontese – che sta attraversando un grande periodo di forma – parte davanti a tutti, mentre il francese scatterà come terzo. Tra i due un altro ducatista, Jack Miller.

Le Ducati sono apparse in grande spolvero mentre le Yamaha hanno mostrato di soffrire in condizioni di bagnato. Ed è proprio l’incognita legata al fattore meteorologico che può essere in grado di fare la differenza domenica pomeriggio. Ne sono tutti consapevoli: dovesse piovere, anche solo per qualche minuto, attenzione agli outsider.

OPTA | 19-09-2021 08:08