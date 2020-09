Misano II, riecco le Ktm. Ma non si illudano per sabato

Le Ktm hanno dato segni di risveglio venerdì, in particolare con Brad Binder, che nel pomeriggio ha fatto registrare il miglior tempo, ma avrebbe quasi del miracoloso vedere una moto austriaca partire dalla pole position nel secondo Gran premio consecutivo delle MotoGp in programma sul circuito di Misano. Maverick Viñales, con la sua Yamaha, alla domenica ha sovente deluso ma al sabato no: potrebbe essere lui il poleman.

Quattro Yamaha sono partite ai primi quattro posti domenica, quindi non si può lasciare fuori neanche Fabio Quartararo, che sul giro secco si può fare preferire sia a Valentino Rossi che a Franco Morbidelli, anche se l’italo-brasiliano è sulle ali dell’entusiasmo per il recentissimo successo.

In Moto2 Luca Marini va come un fulmine ma deve guardarsi soprattutto dal compagno Marco Bezzecchi. In Moto3 è sempre complesso cercare di capire chi scatterà davanti a tutti: come sempre, però, un occhio di riguardo lo daremmo al buon Tatsuki Suzuki, anche se potrebbe essere la giornata giusta per Gabriel Rodrigo, argentino sempre rapido.

OPTA | 19-09-2020 07:27