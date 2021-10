Misano, Bagnaia pone la sua candidatura

Con la pole position, ma anche con una Ducati che va come un fulmine, Pecco Bagnaia si candida per vincere il Gran premio dell’Emilia Romagna delle MotoGp nel giorno della festa di Valentino Rossi – all’ultima gara sul territorio italiano – e in quello che potrebbe essere il giorno della festa di Fabio Quartararo, ormai a un passo dalla conquista del titolo di campione del mondo.

La prima alternativa al piemontese per il successo di domenica è rappresentata dal compagno di squadra Jack Miller. Attenzione anche a Marc Marquez. Super outsider Johann Zarco.

Luca Marini, che scatta dalla prima fila, sogna il podio, per il fratello Valentino Rossi, che parte in fondo, una gara in salita e chances pressoché nulle di arrivare tra i primi cinque.

OPTA | 23-10-2021 21:52