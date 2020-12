Mimmo Di Carlo pronto a ingabbiare il Monza

Anche la neve, che da mercoledì mattina scende copiosa in Brianza, potrebbe condizionare la sfida dell’U-Power Stadium, un recupero di serie B che mercoledì alle 18 metterà di fronte il Monza e il Vicenza. Due squadre che arrivano all’appuntamento con qualche problema di organico (i brianzoli, però, hanno una rosa molto più ampia) e che sono alla ricerca di continuità.

Padroni di casa favoriti ma Mimmo Di Carlo è un marpione e avrà studiato per bene le contromisure da attuare per fermare Boateng e compagni. Proprio l’ex milanista, alla ricerca di riscatto dopo l’opaca prova con la Reggina (si è anche fatto parare un rigore da un altro ex rossonero, il bravo Plizzari), cercherà il gol. E potrebbe colpire, così come Maric, in campo al posto dell’infortunato Gytkjaere e che potrebbe mostrarsi a proprio agio su un terreno pesante.

Non sembra un match da molte reti. Bisogna fare attenzione a un Vicenza che, in caso di equilibrio intorno al 75’, potrebbe dare la zampata decisiva così come ha fatto a Cremona grazie a Padella, tra l’altro recuperato in extremis dal suo allenatore.

OPTA | 02-12-2020 15:09