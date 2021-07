Milwaukee è chiamata a un immediato riscatto

Nella notte italiana va in scena gara 2 delle Finals NBA. In gara 1 i Phoenix Suns, padroni di casa, sono riusciti ad imporsi 118 a 105 grazie soprattutto al veterano Chris Paul: nella sua prima apparizione alle Finals il playmaker 36enne è stato capace di mettere a referto 32 punti con 9 assist e 4 rimbalzi. Per i Suns grande apporto offensivo anche da parte di Devin Booker con 27 punti e di DeAndre Ayton con 22 punti.

In gara 2 però la franchigia dell’Arizona dovrà fare a meno di Dario Saric che, nonostante non fosse al centro delle rotazioni di coach Monty Williams, è uscito definitivamente di scena per un infortunio al ginocchio destro.

Milwaukee è chiamata ad un immediato riscatto per tornare in Wisconsin con la serie in parità. Ovviamente gran parte delle speranze è posta sulle spalle di Giannis Antetokounmpo: il greco è rientrato dall’infortunio subito nelle Finali di Conference contro gli Atlanta Hawks in gara 1, chiudendo con 20 punti e 17 rimbalzi senza riuscire a condurre i Bucks alla vittoria. Per pareggiare la serie, coach Mike Budenholzer punta molto su Khris Middleton, autore di 29 punti nella gara di apertura ma con percentuali dal campo non entusiasmanti.

OPTA | 08-07-2021 16:30