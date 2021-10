Milano-Torino, sloveni pronti a fare la differenza

C’è l’imbarazzo della scelta per la Milano – Torino che si corre mercoledì ma tre concorrenti sembrano potere avere qualcosa in più degli altri per potere tagliare il traguardo per primi.

Oltre al confermatosi campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), al rientro alle competizioni dopo il successo colto al Mondiale di Lovanio, ci saranno il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e il campione olimpico della cronometro Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vincitore della Vuelta a España e dell’ultimo Giro dell’Emilia: considerando che il francese potrebbe essere comprensibilmente scarico dopo la nuova impresa iridata il successo potrebbe rivelarsi un affare tra sloveni, con il meno giovane favorito in assoluto.

Tra gli altri attesi protagonisti ci saranno anche l’ultimo vincitore della Milano-Torino terminata a Superga Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e il compagno di squadra Chris Froome, oltre a Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo), fresco del trionfo a Il Giro di Sicilia, Aleksandr Vlasov e Alexey Lutsenko (Astana – Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), vincitore sul Colle di Superga nel 2018, Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart e Adam Yates (Ineos Grenadiers). Occhio anche a Joao Almeida.

