Milano e Sassari preparano i fuochi d'artificio

Destini che si incrociano al Mediolanum Forum per una partita che, almeno sulla carta, promette grande spettacolo: alle 17 di domenica, infatti, si affrontano l’Olimpia Milano reduce dalla sconfitta contro Brindisi e dalle due successive vittorie in Eurolega (entrambe in Turchia, contro Fenerbahce e Anadolu Efes) e la Dinamo Sassari, che invece viene da due successi di fila in campionato (Virtus Bologna e Treviso) ma ha perso mercoledì in Champions League contro i Bakken Bears.

I meneghini partono con i favori del pronostico ma proprio il doppio impegno infrasettimanale potrebbe rappresentare un problema per gli uomini allenati da Ettore Messina: attenzione, in questo senso, a possibili cali di tensione, già mostrati sia nella partita di domenica scorsa in campionato sia, in misura meno determinante, dopo l’intervallo della seconda partita in Turchia.

C’è poi l’ incognita Covid: la società non ha rivelato i nomi dei due componenti del gruppo squadra positivi (potrebbero, quindi, anche non essere giocatori), mentre dall’altra parte gli uomini agli ordini di Gianmarco Pozzecco sono al completo e vogliono continuare la rimonta in campionato dopo un inizio complicato.

Al di là di chi conquisterà i due punti, comunque, è difficile che il punteggio resti basso: Milano non è mai scesa sotto gli 80 punti nella Serie A di quest’anno, mentre Sassari ha più volte superato quota 90, tanto in Italia quanto in Europa.

OPTA | 20-12-2020 09:27