Milano cerca il colpo-bis in Turchia

Sono tre le gare di Eurolega in programma nella giornata di giovedì. Innanzitutto va fatta attenzione agli orari, si gioca abbastanza presto (Milano, per esempio, alle 18.30).

L’Olimpia cerca il bis in Turchia. Dopo avere espugnato il parquet del Fenerbahce la squadra di Ettore Messina vorrebbe concedere il bis in casa dell’Efes: non sarà per niente facile, anche se i biancorossi non sono più quelli dei ripetuti fallimenti in Europa. Probabile un arrivo punto a punto, quindi con un margine risicato a favore della vincente.

Il Fenerbahce sarà di scena a Kaunas, i favori del pronostico vanno ai nipotini di Arvydas Sabonis, che però non possono permettersi di prendere sottogamba il quintetto di Istanbul, non più competitivo come una volta ma sempre temibile.

A chiudere il programma il match tra Panathinaikos e Alba Berlino: nonostante i tedeschi non siano nuovi a sorprese, per i verdi, questa volta, non dovrebbero esserci problemi. C’è da attendersi una vittoria con almeno 10 punti di margine per la squadra locale.

OPTA | 17-12-2020 11:46