Milan, tabù Meazza da infrangere

Il Milan ha registrato quattro successi nelle ultime sei sfide contro la Sampdoria in Serie A, inclusa la più recente nel match d’andata; l’ultima volta che però i rossoneri hanno vinto entrambe le gare stagionali di campionato contro i blucerchiati risale al 2015/16. Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A, pareggiando 0-0 in quella più recente nel gennaio 2020: match in cui Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ritorno in rossonero.

L’undici di Pioli non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite casalinghe in tutte le competizioni; l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza successi interni risale a dicembre 2013 con Massimiliano Allegri alla guida (sei). Il Milan è la squadra con la differenza negativa più ampia tra punti guadagnati in casa (22) e quelli ottenuti in trasferta (37) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: -15.

La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime 20 sfide di Serie A contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni della classifica; vittoria per 2-1 contro l’Inter in quella più recente a gennaio. Nel post lockdown il Milan non ha mai perso nelle 14 gare in cui Zlatan Ibrahimovic ha segnato in Serie A, vincendo ben 12 volte in queste sfide: 22 reti per lo svedese nel periodo.

OPTA | 02-04-2021 21:45