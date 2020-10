Milan-Roma tra gol e cartellini

La sfida tra il Milan e la Roma chiude la quinta giornata del campionato di serie A. Si preannuncia battaglia al Meazza, tanto più che il terreno sarà molto pesante, a causa dell’insistente pioggia caduta in giornata. Un problema in più per le retroguardie delle squadre di Stefano Pioli e Paulo Fonseca, che se la vedranno con due degli attaccanti più temibili, e scafati, dell’intero torneo, vale a dire Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko: da entrambi, che tra l’altro hanno il fisico adatto per queste situazioni, c’è da aspettarsi un gol. Molto probabilmente sarà una gara nella qual si vedranno molte reti, più d tre. E non è detto che il Milan riesca ancora una volta a fare bottino pieno, benché i giallorossi siano piuttosto altalenanti.

Attenzione anche ai cartellini. Con un terreno del genere entrare in ritardo, con scivolate a cercare una palla che poi non si trova, può costare caro. Non sarebbe una sorpresa, a nostro parere, se insieme a qualche cartellino giallo dovesse arrivare anche almeno un rosso.

OPTA | 26-10-2020 10:27