Milan ma non solo dalle 21

Dodici le partite che si giocheranno per l’Europa League a partire dalle 21. Unica italiana in campo a quell’ora il Milan, contro il Lille. Gara che potrebbe regalare almeno una rete per entrambe le squadre.

La sfida del Meazza non è ovviamente l’unica da prendere in considerazione se ci si vuole orientare su match nei quali si pensa che oltre alla squadra di casa vada in gol anche quella ospite, magari anche quando è data nettamente sfavorita dal pronostico: Dinamo Zagabria-Wolfsberger, Anversa-Lask Linz e Celtic Glasgow-Sparta Praga (match dello stesso girone del Milan) fanno a nostro parere parte della categoria in questione.

Per quanto riguarda i marcatori, dando per scontato che a Milano si vedranno numerose reti, ecco che si può fare un ragionamento su chi sarà a dare un dispiacere al portiere avversario. Tra gli ospiti Ikoné sembra avere le carte in regola per farlo, tra i padroni di casa Theo Hernandez vorrà di certo mettersi in mostra contro i connazionali. Tra gli ‘alternativi’ perché non pensare a Krunic?

OPTA | 05-11-2020 15:00