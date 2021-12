Milan-Liverpool: l'equilibrio si spezzerà

Questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Milan e Liverpool, tutti i tre precedenti sono stati disputati in Champions League: un successo per parte e un pareggio, arrivato nella finale del 2005 – match poi vinto dal Liverpool alla lotteria dei rigori. I precedenti tre incontri tra Milan e Liverpool hanno visto un totale di 14 reti segnate (compresi i tempi supplementari), con entrambe le squadre che ne hanno realizzato sette gol a testa. I Reds hanno vinto 3-2 nella sfida della prima giornata di questa Champions League ad Anfield a settembre.

L’ultimo successo del Milan contro una squadra inglese in una competizione europea risale al febbraio 2012, quando vinse 4-0 contro l’Arsenal negli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri non hanno infatti mai vinto nelle ultime sei sfide con squadre inglesi (1N, 5P).

Le squadre inglesi hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte contro il Milan in competizioni europee (1P): l’Arsenal nel febbraio 2012 è stata l’unica a perdere nel periodo. Tutte queste partite si sono svolte negli ottavi di finale tra Champions League ed Europa League.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (5N, 3P), successo per 2-0 contro il Celtic nel settembre 2013. Nelle ultime quattro gare interne nella fase a gironi del torneo i rossoneri non hanno mai vinto, anche se tre di queste sono terminate in parità (1P).

Il Liverpool ha vinto tutte le cinque partite in questa edizione della Champions League e potrebbe diventare la prima squadra inglese a registrare il 100% di successi in una singola fase a gironi nella competizione (compresa la seconda fase a gironi). I Reds non hanno mai vinto sei partite di fila nella loro storia tra Coppa dei Campioni/Champions League.

Olivier Giroud del Milan ha segnato otto gol in carriera contro il Liverpool in tutte le competizioni. Dal 2012-13, solo contro l’Aston Villa (10) e il Newcastle United (9) l’attaccante francese ha segnato più reti a livello di club.

Mohamed Salah del Liverpool ha segnato sei gol in cinque presenze in questa edizione della Champions League, solo nel successo per 2-0 contro l’Atlético Madrid è rimasto a secco di gol. Solo nel 2017/18 (10 reti) l’egiziano ha realizzato più marcature in una singola stagione nel torneo.

Nessun giocatore del Milan ha preso parte a più tiri di Theo Hernández in questa stagione di Champions League (9 – tre tiri, sei occasioni create). Il francese è anche il giocatore del Milan che ha effettuato più movimenti palla al piede in avanti di almeno 5 metri nella competizione in questa stagione (50).

Dall’inizio della stagione 2018-19 – la sua prima al Liverpool – Alisson ha registrato 14 clean sheet in Champions League, solo Manuel Neuer (16) ha fatto meglio nel periodo. Il brasiliano potrebbe mantenere la porta inviolata in tre match consecutivi nel torneo per la prima volta nella sua carriera.

