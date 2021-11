Milan, le spagnole sono indigeste

L’Atletico Madrid ha un record del 100% di successi contro il Milan in competizioni europee, avendo vinto tre incontri, tutti in Champions League – 1-0 in trasferta e 4-1 in casa nel 2013/14, e 2-1 in trasferta all’inizio di questa stagione. Il Milan ha perso ciascuna delle ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre spagnole, la più recente delle quali è stata quella per 4-1 contro l’Atletico Madrid nel marzo 2014.

L’ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro l’Atletico Madrid in una competizione europea è stata il Parma in Coppa UEFA nell’aprile 1999 (3-1). Da allora, l’Atletico è imbattuto da sette partite quando ha ospitato una squadra italiana (6 vittorie, 1 pareggio), con 16 gol segnati e solo tre subiti. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 16 partite contro avversarie spagnole in Champions League (6N, 9P), battendo il Barcellona 2-0 in casa negli ottavi del 2012/13. Non ha vinto nelle ultime sei di queste partite (1N, 5P), con una sconfitta in ognuna delle ultime quattro.

L’Atletico Madrid ha subito solo 19 gol in 40 partite casalinghe di Champions League sotto Diego Simeone. Contando gli allenatori con più di 20 partite casalinghe alla guida di una singola squadra, la media dei gol subiti per partita (0.48) è la più bassa nella storia della competizione.

Il Milan non ha ancora vinto in Champions League in questa stagione, con un pareggio e tre sconfitte. Solo una volta in precedenza ha avuto una serie di cinque partite senza vittorie nella stessa stagione di Coppa dei Campioni/Champions League (tre pareggi, due sconfitte nel 2009/10).

Luis Suárez ha segnato un solo gol in 10 match di Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid, la rete è arrivata al minuto 97 nel successo per 2-1 proprio contro il Milan lo scorso settembre.

OPTA | 24-11-2021 09:07