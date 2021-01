Milan e Torino si ritrovano subito

Milan e Torino si ritrovano in Coppa Italia a pochi giorni dalla sfida di campionato. I rossoneri hanno perso nove delle 23 sfide di Coppa Italia contro il Torino: solo contro la Juventus i meneghini hanno registrato più sconfitte nella competizione.

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Coppa Italia contro il Torino. Questa è la quarta stagione in cui Milan e Torino si incontrano agli ottavi di finale di Coppa Italia: i granata superarono il turno nella prima sfida del 1961, mentre i rossoneri hanno strappato l’accesso ai quarti di finale nelle due più recenti nel 2000 e nel 2017.

Il Milan ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime 11 stagioni dopo che nelle due precedenti era stato eliminato in questa fase della competizione (contro Catania nel 2007/08 e Lazio nell’edizione successiva). Nelle precedenti quattro stagioni, il Torino ha alternato un’eliminazione ad un passaggio del turno agli ottavi di finale in Coppa Italia: qualificazione ai quarti nel 2017/18 e 2019/20, ed eliminazioni nel 2016/17 (proprio contro il Milan) e 2018/19. Attenzione a Zaza e Castillejo per quanto riguarda i marcatori.

OPTA | 12-01-2021 14:58