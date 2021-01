Milan-Atalanta, sfida con vista scudetto

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con l’Atalanta: tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato dal 2015/16 ad oggi, contro nessuna formazione i rossoneri hanno vinto meno partite (una anche contro il Napoli). È dal gennaio 2014 (3-0, con doppietta di Kaká e gol di Cristante) che il Milan non riesce a vincere in casa contro l’Atalanta in campionato: quattro pareggi e due vittorie bergamasche da allora. Il Milan è a una sola vittoria dall’eguagliare il suo miglior girone d’andata di un campionato di Serie A a 20 squadre in termini di successi: 14 vittorie nel 1950/51, anno in cui vinse lo scudetto.

Il Milan è la formazione che ha realizzato più reti (15) nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (di cui sette degli ultimi 12); l’Atalanta con 11 è terza in questa graduatoria, dietro alla Roma (12).

Josip Ilicic ha partecipato a sei gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (tre reti e tre assist): per lui in carriera cinque reti in totale ai rossoneri nel massimo campionato, due delle quali al Meazza (dicembre 2017 e ottobre 2014). Zlatan Ibrahimovic (498) è a due sole reti dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 80 proprio il Milan.

