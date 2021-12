Milan a Udine per ripartire

Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato di più in Serie A: in 92 incontri con i rossoneri, la squadra friulana ha ottenuto 17 vittorie, 34 pareggi e 41 sconfitte. Negli ultimi sette incroci di Serie A tra Udinese e Milan giocati in Friuli, non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre vittorie interne, un pareggio e tre successi esterni, incluso quello nella sfida più recente, del novembre 2020.

L’Udinese ha pareggiato sei partite su 10 dall’inizio di ottobre in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nella competizione – nello stesso periodo, solamente il Brighton and Hove Albion (sette) ne ha registrati di più nei maggiori cinque campionati europei. L’Udinese ha pareggiato tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 14 gare interne nella competizione (4V, 7P).

Il Milan ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questa Serie A, miglior risultato dal 2003/04 per i rossoneri a questo punto della stagione, unico campionato nell’era dei tre punti a vittoria in cui hanno ottenuto più di 40 punti nelle prime 17 (42). Il Milan ha ottenuto 16 successi in trasferta in campionato nel 2021 (1N, 3P); in un singolo anno solare nella storia della Serie A ha fatto meglio solo il Napoli nel 2017 (18). Il Milan ha segnato con 14 giocatori diversi nella Serie A 2021/22, nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solamente il Chelsea (16) – nello scorso campionato i rossoneri sono arrivati a 16 marcatori.

Gerard Deulofeu ha giocato le sue prime 17 partite di Serie A con la maglia del Milan – lo spagnolo è a una sola rete dal registrare la sua miglior stagione a livello realizzativo nella competizione (attualmente a quattro centri, proprio come con la maglia rossonera nel 2016/17). Rodrigo Becão ha realizzato due reti in Serie A ed entrambe sono state contro il Milan: nell’agosto 2019 ha regalato il successo all’Udinese, mentre nel marzo 2021 ha segnato il gol del momentaneo vantaggio poi pareggiato in extremis al 97’ su rigore da Franck Kessié. Brahim Díaz ha fornito un assist in entrambe le ultime due partite di Serie A: il fantasista rossonero non ha mai partecipato ad almeno una rete per tre gare consecutive nel massimo campionato.

