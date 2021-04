Milan a caccia del tris

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Sassuolo, mentre aveva perso quattro dei sei precedenti contro i neroverdi nel torneo. Dopo aver subito gol in tutte le prime cinque partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A, il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due al Meazza.

L’undici rossonero arriva da due successi consecutivi in Serie A e non registra una striscia più lunga di vittorie dallo scorso gennaio: in quell’occasione la serie iniziò proprio contro il Sassuolo. Le ultime due gare del Milan di mercoledì in Serie A sono state a San Siro: sconfitta contro la Juventus e pareggio contro l’Udinese; i rossoneri non restano tre gare di fila senza vincere in campionato in questo giorno della settimana da ottobre 2009.

Il Sassuolo ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Benevento e non ottiene più di un successo esterno di fila in Serie A dallo scorso novembre, quando ha raggiunto quota quattro. Milan (12) e Sassuolo (10) sono le due squadre con più gol su rigore in questa Serie A: tuttavia l’ultimo realizzato dai rossoneri risale al 3 marzo, mentre a partire dalla stessa data sono quattro le reti dagli 11 metri per i neroverdi.

Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (21 reti, incluso quella di Rebic al Genoa, le stesse della Roma).

OPTA | 21-04-2021 07:41