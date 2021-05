Milan, 3 punti per la Champions

Il Milan ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l’Atalanta: un 3-1 esterno nel febbraio 2019, con Gennaro Gattuso in panchina. L’Atalanta ha vinto 5-0 l’ultimo incontro casalingo contro il Milan in Serie A – solo una volta nella loro storia i nerazzurri hanno ottenuto due successi di fila in casa contro i rossoneri nella competizione, tra il 2006 e il 2008. L’Atalanta può vincere otto gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A: attualmente è a sette, come nel 1948, nel 1968 e nel 2020. L’Atalanta ha conquistato 78 punti in questo campionato: eguagliato il proprio record, registrato nella scorsa stagione.

Con un successo il Milan può stabilire un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A: attualmente è a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l’Inter 2006/07. Il Milan può diventare la seconda squadra in tutta la storia della Serie A a terminare il torneo fuori dalle prime tre posizioni in classifica dopo essere stata Campione d’inverno; prima solo la Juventus nel 1935/36 (che chiuse la competizione al quinto posto).

Ruslan Malinovskiy, dell’Atalanta, è il primo centrocampista ad aver preso parte a un gol per 10 partite di fila in Serie A dal 2004/05: in generale, nel periodo hanno fatto meglio solo Fabio Quagliarella (11 nel 2018/19) e Cristiano Ronaldo (18 nel 2019/20). Dall’inizio dello scorso decennio, soltanto due centrocampisti del Milan hanno preso parte ad almeno 15 reti in una stagione di Serie A: Hakan Calhanoglu (18 nel 2019/20) e l’ex giocatore dell’Atalanta Franck Kessié (15: 11 gol e quattro assist nel torneo in corso).

OPTA | 23-05-2021 09:46