Memphis Depay cercherà di emulare Johann Cruyff

Il Barcellona è imbattuto nelle ultime 10 partite di campionato contro la Real Sociedad in Liga (8V, 2N) da quando ha perso alla Reale Arena nell’aprile 2016 (0-1). Solo una volta il Barcellona è rimasto imbattuto per 11 partite di campionato consecutive contro la Real Sociedad (17 partite tra il 1952 e il 1960, 14V, 3N). La Real Sociedad ha perso 64 partite fuori casa contro il Barcellona nella Liga, più che contro qualsiasi altro avversario in trasferta. L’ultima volta in cui ha evitato la sconfitta in casa dei blaugrana nella competizione risale all’aprile 1995 (1-1).

Il Barcellona è imbattuto nelle ultime 19 partite casalinghe di Liga contro squadre basche (17V, 2N) dalla sconfitta contro l’Alavés (1-2 a settembre 2016). Il Barcellona ha perso solo una partita casalinga di esordio in Liga, contro l’Espanyol nel 1939, vincendo le ultime nove gare di questo tipo nella competizione. La Real Sociedad è imbattuta nelle ultime quattro partite d’esordio di Liga (2V, 2N), nonostante sia stata in trasferta in ogni occasione. Il Barcellona non ha vinto nessuna delle ultime tre partite di campionato in casa (1N, 2P). L’ultima volta che ha registrato una serie di quattro partite di fila senza vincere in casa nella competizione è stata nell’ottobre 2003 (quattro, 2N, 2P).

La Real Sociedad ha vinto cinque delle ultime sette partite di Liga (2P), tante vittorie quante nelle precedenti 21 partite nella competizione (5V, 9N, 7P). Memphis Depay diventerà il 20º giocatore olandese a giocare in Liga con il Barcellona. Solo uno dei precedenti 19 è riuscito a segnare al suo debutto con questo club nella competizione: Johan Cruyff, con una doppietta contro il Granada nell’ottobre 1973.

