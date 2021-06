Medvedev tasta il polso a Tsitsipas

Prendono il via i quarti di finale del Roland Garros maschile con gli incontri della parte bassa del tabellone.

Quello tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev è il match più intrigante della giornata, con il greco che in questa stagione sul rosso ha già trionfato sia a Montecarlo che a Lione. Il russo, però, è apparso in grande crescita: non sarà facile per Tsitsipas approdare al turno successivo ma dovrebbe spuntarla, magari cedendo un set.

Alexander Zverev ha le carte in regola per non dare scampo ad Alejandro Davidovich Fokina. Dopo il complicato avvio contro Otte non ha lasciato scampo a Safiullin, Djere e Nishikori. Per lo spagnolo, dopo tre battaglie con De Zandschulp, Ruud e Delbonis, sarà durissima. Rischia lo 0-3.

OPTA | 08-06-2021 07:30