Medvedev punta alla vittoria, ma la missione è un'altra

Gli US Open del 2021 hanno per ora rappresentato una strada spianata per Daniil Medvedev , capace di arrivare fino agli ottavi di finale senza concedere ancora nemmeno un set ai suoi avversari (che sono stati dall’inizio del torneo Gasquet, Koepfer e Andujar ). Stasera, però, si prospetta una sfida potenzialmente più complessa per lui.

Sul cammino del russo si staglia infatti il britannico Daniel Evans , che certamente è giunto a questa sfida con qualche difficoltà in più . Lo dimostrano le quattro ore che ha impiegato, nel turno precedente, a piegare la resistenza di Alexei Popyrin (con tanto di tie-break nel decisivo quinto set ). Ma la sfida potrebbe ugualmente rivelarsi meno banale di quanto appaia sulla carta.

L’impressione è che Medvedev possa centrare i quarti senza troppa fatica, ma un po’ di sudore in più rispetto alle ultime esibizioni potrebbe servire. Evans sul cemento ha già dimostrato di essere a proprio agio , e soprattutto di non essere un tennista che si lascia piegare dalle avversità (contro Popyrin è passato dallo 0-2 al 3-2 ).

Medvedev punta in alto, magari fino a quella finale che sia a New York nel 2019 che quest’anno a Melbourne non gli ha sorriso. Ma il suo cammino finora immacolato potrebbe interrompersi proprio oggi: battere Evans non dovrebbe essere troppo complicato, la vera missione sarà non concedere all’avversario nemmeno un set . E presentarsi alla prossima sfida (contro la sorpresa Botic van de Zandschulp , o più probabilmente Diego Schwartzman ) con un ruolino ancora immacolato.

OPTA | 05-09-2021 10:10