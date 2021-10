Matteo Berrettini e Jannik Sinner vedono le semifinali di Vienna

Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i due tennisti italiani rimasti in corsa al torneo Atp 500 di Vienna, scenderanno in campo a circa cinque ore di distanza, stando al programma: obiettivo per entrambi approdare alle semifinali, per l’altoatesino c’è anche quello di conquistare punti fondamentali in chiave Atp Finals di Torino.

Alle 14 toccherà al romano, che dopo essersi sbarazzato di Popyrin e Basilashvili se la vedrà con l’emergente spagnolo Carlos Alcaraz. Il 18enne, che è stato convocato per la Coppa Davis al posto di Rafa Nadal, preferisce la terra battuta, ma è in crescita anche sulla superficie veloce.

Alle 19 Sinner giocherà contro Casper Ruud forte delle 12 vittorie negli ultimi 13 incontri giocati ma anche consapevole delle qualità dell’avversario, che giovedì ha estromesso dal torneo Lorenzo Sonego.

OPTA | 29-10-2021 08:18