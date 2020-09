Masters 1000 Roma, Sinner a caccia della rivincita contro Tsitsipas

Dimenticata la delusione degli Us Open, con quella bruciante eliminazione al quinto set contro Khachanov dopo essere stato avanti 2-0 ed essersi arreso solo ad un infortunio alla schiena, Jannik Sinner è già ripartito di slancio, motivato dalla possibilità di cercare riscatto nel torneo di casa. Al Masters 1000 di Roma il tennista bolzanino ha già superato il primo turno e ora è pronto per la grande sfida dei trentaduesimi contro Stefanos Tsitsipas.

In verità Sinner non ha di fatto giocato il primo turno, passeggiando contro il francese Benoit Paire, protagonista di una desolante “esibizione” infarcita di proteste contro organizzazione e giudice di sedia. Il 6-2, 6-1 finale non permette di capire il reale stato di forma di Sinner, atteso comunque da un compito proibitivo contro il greco, numero 6 del mondo e testa di serie numero tre a Roma.

Anche se la terra rossa non è la superficie preferita da Tsitsipas il pronostico sembra chiuso, visto che Sinner non potrà neppure contare sul calore del pubblico, dal momento che la partita si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Tsitsipas è stato ammesso direttamente al secondo turno ed è reduce da un percorso non esaltante agli Us Open, in cui è uscito al terzo turno cedendo a Coric in cinque set, ma proverà a ripetere l’exploit a Roma dello scorso anno, in cui il greco si è spinto fino alla semifinale, perdendo contro Nadal, tra l’altro dopo aver affrontato e battuto proprio Sinner, sempre a livello di sedicesimi, in due set, in quello che è l’unico precedente tra i due finora disputato.

OPTA | 15-09-2020 19:06