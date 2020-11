Martedì di coppa in Inghilterra, gol in arrivo

Martedì di coppa in Inghilterra con le gare di English Football League Trophy, torneo a cui prendono parte le formazioni della Football League One, della Football League Two e alcune compagini Under 21 delle squadre militanti in Premier League e Football League Championship.

Un ragionamento si può fare riguardo ai gol che si potrebbero vedere in queste gare, nelle quali cercano di mettersi in mostra elementi meno impegnati nei rispettivi campionati.

La stragrande maggioranza delle partite si disputa alle 20, ora italiana. Port Vale-Liveerpool U21 ha tutte le carte in regola per terminare con entrambe le squadre in gol. Un’altra gara ‘gol’ per tutte e due le formazioni parrebbe essere Barrow-Accrington, così come c’è da aspettarsi una situazione del genere nella sfida che metterà di fronte Rochdale e Salford City.

Alle 20.30 Bradford-Oldham e alle 20.45 Fleetwood Town-Sunderland: due gare che iniziando più tardi permettono di fare numerosi ragionamenti legati a quelle delle 20. Una rete del Sunderland non si può non prendere in considerazione.

OPTA | 10-11-2020 08:31