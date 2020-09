Marsiglia-Saint Etienne: chi vince vola in vetta

La Ligue 1 è già arrivata alla quarta giornata, che si disputerà nel penultimo weekend di settembre, ma il programma dei primi tre turni non è ancora completo.

Per farlo manca la partita tra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne, che avrebbe dovuto aprire il campionato lo scorso 21 agosto, ma che è stata rinviata a causa delle “condizioni sanitarie all’interno del club dell’Olympique de Marseille”, come riportato nel comunicato con cui la Lega annunciò lo spostamento della partita.

All’epoca l’OM denunciò la presenza di quattro positività all’interno del gruppo squadra. Un mese dopo, è tempo di giocare e la classifica offre a chi vince la possibilità di balzare in testa in solitaria restando a punteggio pieno.

Alle 21 di giovedì 17 settembre si troveranno infatti di fronte due squadre in gran forma, che hanno vinto le prime due partite disputate: i biancoverdi hanno battuto in casa Lorient e Strasburgo, mentre la squadra di Villas-Boas ha giocato e vinto due gare esterne contro il Brest e soprattutto contro il Paris Saint-Germain, gara disputata al Parco dei Principi e finita 1-0 per il Marsiglia con gol di Thauvin e ben cinque espulsioni: Amavi e Benedetto saranno infatti costretti a saltare la gara del “Velodrome” contro il Saint-Etienne per il rosso rimediato contro il Psg.

Villas-Boas può però contare su una rosa competitiva: il tridente formato da Thauvin, Germain e Payet è pronto per colpire la difesa del Saint-Etienne, che è però una delle due squadre insieme al Bordeaux a non avere ancora subito reti. Marsiglia favorito, ma di stretta misura: un pareggio non sarebbe troppo sorprendente e farebbe la gioia del Psg, partito ad handicap con due sconfitte e già concentrato sulla missione-rimonta…

OPTA | 16-09-2020 19:00