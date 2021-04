Marsiglia, fare gol non è più un problema

Il Marsiglia è imbattuto nelle ultime 10 partite di Ligue 1 contro lo Strasburgo dalla sconfitta per 1-0 del 9 aprile 2005 a La Meinau. Il Marsiglia è imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe di Ligue 1 contro lo Strasburgo da quando è stata sconfitta per 0-1 il 14 marzo 1997.

L’undici di Sampaoli ha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime tre partite di Ligue 1 (3-3 contro il Montpellier, 3-2 contro il Lorient, 3-1 contro il Reims) per la prima volta da agosto-settembre 2014 con Marcelo Bielsa (quattro).

Lo Strasburgo ha vinto solo una delle ultime sei partite di Ligue 1, quella arrivata il 4 aprile 2021 contro il Bordeaux (3-2). Il Marsiglia ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di Ligue 1, la serie più lunga in corso nella massima serie e la sua miglior striscia da ottobre-dicembre 2019 (sei). Lo Strasburgo ha perso solo una delle ultime cinque trasferte di Ligue 1: a Rennes il 14 marzo 2021 (0-1).

Jorge Sampaoli ha collezionato 16 punti in Ligue 1 da quando è arrivato al Marsiglia, il totale più alto per un allenatore dell’OM dopo sette partite con il club nella massima serie da Marcelo Bielsa nel 2014 (anche lui 16). In caso di vittoria del Marsiglia, Sampaoli pareggerà il totale più alto dopo otto partite con il club, precedentemente realizzato da Elie Baup, Marcelo Bielsa e Mario Zatelli (19: contando tre punti a vittoria).

OPTA | 30-04-2021 08:52