Marc Marquez spiazza ancora tutti

La sicura assenza di Marc Marquez dal Gran premio delle MotoGp in programma in Qatar nel prossimo fine settimana (e a Losail si correrà anche nella settimana successiva e lui marcherà ancora visita) fa scalare il forte spagnolo nelle gerarchie: chi si diceva pronto a scommettere su di lui, considerandolo pienamente recuperato dopo un anno di totale assenza dalle competizioni, ora si deve ricredere o, quantomeno, riconsiderare le proprie posizioni in chiave campione del mondo della Classe Regina del 2021.

Credere in un suo nuovo titolo iridato sarebbe già stato un salto nel buio, forse qualcosa di più, fino a lunedì. Ora – dopo avere letto il comunicato redatto e quindi divulgato dalla Honda – lo è ancora di più, perché partire con due ‘zero’ di fila rappresenta l’esatto contrario di un’iniezione di fiducia per chi ne avrebbe avuto tanto bisogno.

OPTA | 22-03-2021 14:13