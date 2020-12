Manchester United: Bruno Fernandes pronto a un altro ribaltone

La sfida del Boxing Day contro il Leicester si è risolta con un amaro pareggio nel finale, eppure il Manchester United continua ad essere una serissima candidata al titolo di campione della Premier League. E la sfida interna contro il Wolverhampton, in programma alle 21 di martedì, può rappresentare in tal senso un’occasione d’oro. Con alcuni numeri da tenere assolutamente d’occhio.

A Old Trafford si troveranno una contro l’altra due squadre particolarmente portate a guadagnare punti dopo essersi ritrovate in svantaggio. Dall’inizio del 2018-2019, infatti, solo il Liverpool ne ha ottenuti di più rispetto a Manchester United (44) e Wolverhampton (40). Da quando i Wolves hanno perso Raul Jimenez, tuttavia, sono riusciti a raccogliere soli 4 punti in 5 partite.

Nelle ultime tre sono però riusciti sempre ad andare a segno, un aspetto da tenere in conto nel confronto con una difesa certo non impenetrabile come quella dei Red Devils. Che vantano però un’importantissima freccia al loro arco: Bruno Fernandes ha segnato tre gol nelle ultime due partite, e due di essi sono arrivati dopo il 65° minuto. E se fosse proprio lui a risolvere ancora una volta i problemi del Manchester United, magari mettendo la sua firma d’autore nell’ultima mezz’ora di match?

