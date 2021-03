Manchester City in carrozza contro il Borussia Monchengladbach

Il Manchester City è imbattuto da cinque partite contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League, segnando almeno due gol in ciascuna delle quattro vittorie. La sconfitta nella precedente trasferta del Borussia Mönchengladbach contro il Manchester City resta la più pesante (0-4) fuori casa del M’Gladbach in Champions League, al pari di quella subita contro il Barcellona (0-4) nella stagione 2016/17.

Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive nella competizione tra marzo e settembre 2018, il Manchester City ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Champions League giocate all’Etihad Stadium, segnando una media di 3,5 gol a match nel parziale. Con i tedeschi, però, si giocherà a Budapest.

Il Borussia Mönchengladbach non ha mai vinto in trasferta contro avversarie inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League, e ha subito otto gol nelle ultime due sfide esterne: 2-4 nel 2015-16 e 0-4 nel 2016 -17, in entrambi I casi contro il Manchester City.

La prima partita di Pep Guardiola al timone del Manchester City in Champions League è stata una vittoria interna per 4-0 contro il Borussia Mönchengladbach; dall’inizio della stagione 2016-17, quella di Guardiola è la squadra che ha vinto più partite (16) e segnato più gol (59) nelle sfide casalinghe rispetto a qualsiasi altra compagine inglese nella competizione. Da quando ha battuto lo Shakhtar Donetsk per 6-0 e 4-0 in partite consecutive di Champions League nella fase a gironi, il Borussia Mönchengladbach ha perso tre gare di fila e non è riuscito a segnare nelle ultime due.

