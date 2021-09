Man. United-Villarreal: pareggiano sempre

Le cinque sfide nelle competizioni europee tra Manchester United e Villarreal si sono concluse tutte con un pareggio, di cui quattro a reti inviolate, ad eccezione della finale di Europa League della scorsa stagione (1-1), che gli spagnoli hanno vinto 11-10 ai rigori.

Le quattro gare di Champions League tra Manchester United e Villarreal sono terminate tutte 0-0, diventando così la partita più giocata nella storia della competizione senza gol segnati.

Il Manchester United non ha vinto nessuna delle ultime sette partite giocate contro squadre spagnole in Champions League (3N 4P), l’ultima vittoria contro una formazione spagnola risale all’ottobre 2013 (1-0 contro il Real Sociedad).

Il Villarreal è imbattuto nelle ultime 16 partite nelle maggiori competizioni europee (12V, 4N) tra Europa League e Champions League, la striscia aperta attualmente piú lunga rispetto a qualsiasi altra squadra presente. L’unica squadra spagnola ad avere una serie di partite imbattute più a lungo nella storia europea della UEFA è l’Espanyol tra settembre 2006 e novembre 2019 (20 di fila).

Il Manchester United ha perso la prima partita di questa edizione della Champions League contro lo Young Boys: non ha mai perso le prime due partite di questa competizione europea nella sua storia.

Se Cristiano Ronaldo prenderà parte alla partita, il portoghese batterà il record di Iker Casillas di presenze in Champions League (178 gare). Tuttavia, Ronaldo non ha mai segnato contro il Villarreal in quattro precedenti sfide nella competizione, solamente contro Lille e Benfica ha giocato più partite senza trovare la via del gol (quattro partite anche contro la squadra francese e quella portoghese).

