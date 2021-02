Man. United, una decima da rispettare

Il Manchester United è imbattuto da nove partite in Premier League contro il Southampton e potrebbe vincere anche la gara di ritorno contro i Saints per la prima volta dalla stagione in cui i Red Devils vinsero il titolo, la 2012-13.

Dopo aver perso 13 delle prime 14 gare esterne di Premier League contro il Man Utd, il Southampton ha perso solo due delle ultime sette trasferte a Old Trafford. Il Manchester United ha vinto 10 partite in rimonta in Premier League contro il Southampton, inclusa una vittoria per 3-2 nella gara di andata al St Mary’s in questa stagione.

Nessuna squadra ha mai vinto più gare in rimonta contro una singola formazione nella storia della competizione (10 volte al pari dello stesso United contro il Newcastle). Il Manchester United ha perso quattro delle 10 partite casalinghe di questo campionato: è già il terzo numero di sconfitte più alto per i Red Devils in una stagione di Premier League, dopo il 2001/02 (sei) e il 2013/14 (sette). o Il Southampton è rimasto a secco di gol delle ultime due trasferte in Premier League, tante volte quante nelle precedenti 25 gare esterne. I Saints non arrivano a tre trasferte di fila senza segnare dall’ottobre 2018, sotto la guida di Mark Hughes. Il Manchester United ha pareggiato per 0-0 quattro partite in questa Premier League, solo in tre stagioni precedenti ha collezionato più pareggi a porte inviolate: cinque nel 2015/16 e sei sia nel 2004/05 che nel 2016/17.

Il Southampton ha perso le ultime tre partite di Premier League, più che nelle precedenti 15, e non arriva a quattro sconfite di fila nella competizione dall’aprile 2018.

OPTA | 02-02-2021 12:19