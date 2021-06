L’Ungheria si aggrappa ai precedenti sul suolo magiaro

Sarà il primo incontro tra Ungheria e Francia al Campionato Europeo quello in scena a Budapest. Le due formazioni si sono però già affrontate in un altro grande torneo, vittoria francese in entrambi i casi: nella fase a gironi della Coppa del Mondo nel 1978 (3-1, con la Francia che giocò con la maglia biancoverde del Kimberley) e nel 1986 (3-0).

La Francia ha vinto tutte le ultime cinque partite contro l’Ungheria (12 gol fatti e 3 subiti), una serie iniziata con il successo per 3-1 nella fase a gironi dei Mondiali del 1978. Les Bleus avevano registrato solo tre successi nelle precedenti 17 sfide contro l’Ungheria. La Francia ha battuto l’Ungheria solo una volta nelle otto partite giocate in terra ungherese, nel marzo 1990 al Nepstadion di Budapest (3-1, inclusa una doppietta di Eric Cantona).

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Portogallo nella sua prima partita a EURO 2020, l’Ungheria potrebbe perdere le prime due gare in un grande torneo per la prima volta dai Mondiali del 1978. L’unica volta agli Europei risale invece al 1972, quando perse la semifinale e la finale per il terzo posto. La Francia ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza subire gol. L’ultima volta che ha infilato una striscia di sei successi di fila risale a giugno 2016.

L’Ungheria è la squadra che ha subito più gol nelle ultime due edizioni dei Campionati Europei, 11 reti incassate in cinque partite, di cui sette nelle ultime due partite (0-4 contro il Belgio a EURO 2016, 0-3 vs Portogallo a EURO 2020).

OPTA | 19-06-2021 08:18