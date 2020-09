Lunedì sera con il derby dell'Emilia

Nel 2005 Bologna e Parma si affrontarono nel doppio spareggio per restare in A. La spuntarono i crociati, trascinati da Alberto Gilardino. A quindici anni di distanza ci sarà naturalmente meno pathos ma la posta in palio è comunque importante: entrambe le squadre hanno perso all’esordio (il Bologna in casa del Milan, il Parma al Tardini con il Napoli) e vogliono sbloccarsi.

La squadra di Mihajlovic non ha particolarmente brillato a San Siro contro il Milan, ed ha evidenziato alcuni limiti offensivi, ma i rossoblu partono favoriti se non altro perché più strutturati rispetto ai rivali crociati, che ancora devono digerire l’addio di Kulusevski e le direttive del nuovo tecnico Liverani.

Mihajovic in attacco si affiderà ancora a Palacio, con Skov Olsen in campo al posto di Orsolini, negativo all’esordio. Liverani ha invece il dubbio Gervinho: se l’ivoriano non ce la farà ancora, in attacco punterà su Inglese e Karamoh.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di riscatto e la partita sarà equilibrata: le formazioni cercheranno di concedere il meno possibile all’avversario, visto che una sconfitta significherebbe restare a zero punti in fondo alla classifica, e le difficoltà offensive fanno pensare ad una gara non particolarmente ricca di gol.

