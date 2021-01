Lunedì con derby in serie B

Dopo aver pareggiato solo quattro delle prime 16 sfide di Serie B, Spal e Reggiana hanno concluso in parità cinque delle ultime 10, compreso il match di cadetteria più recente, che risale tuttavia all’aprile 1993 (1-1). Gli estensi hanno incassato sei gol nelle ultime tre partite di Serie B, dopo averne subiti solo 10 nelle prime 14 partite del torneo in corso tenendo la porta inviolata in nove occasioni nel parziale. La Reggiana non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque partite di Serie B, solo tre volte ha fatto peggio nella sua storia in cadetteria, arrivando a quota sei nel 1990, 1965 e 1952.

Simone Mazzocchi è il giocatore più giovane ad avere segnato almeno sei gol in questa Serie B; tuttavia, l’attaccante dei granata non ha trovato il gol in nessuna delle sue ultime quattro partite di campionato. Gli estensi devono temere lui ma probabilmente ancora di più l’ultimo arrivato Matteo Ardemagni, che ha una voglia pazza di giocare e di fare gol dopo una prima parte di stagione da dimenticare.

OPTA | 18-01-2021 15:55