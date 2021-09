Lunedì con derby andaluso per la Liga

Il Granada ha vinto le ultime tre partite casalinghe contro il Betis nella Liga, la sua migliore striscia contro di loro in casa nella massima serie spagnola.

Il Betis ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Granada nella Liga (2N, 3P), anche se si trattava dell’ultimo incontro a maggio. Il Betis non vince almeno due partite consecutive contro questo avversario nella competizione dall’agosto 2011. Il Granada ha perso gli ultimi tre derby andalusi nella Liga e potrebbe subire quattro sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dall’ottobre 2014 (quattro anche in quel caso). Il Betis ha perso solo uno degli ultimi sei derby andalusi nella Liga (tre vittorie, due pareggi), 1-0 contro il Siviglia a marzo 2021, dopo aver perso cinque dei precedenti sei derby regionali nella competizione (un pareggio).

Il Granada è senza vittorie nelle ultime otto partite di LaLiga (3N, 5P), la sua peggior striscia senza vittorie dall’agosto 2019, quando ha inanellato 15 partite consecutive senza vittorie nella competizione, sei sotto Lucas Alcaraz (1N, 5P), sette sotto Toni Adams in la finale del 2016/17 (7P) e le prime due sotto Diego Martínez nel 2019/20 (1N, 1P).

Con la sconfitta contro il Real Madrid dell’ultima giornata, il Betis ha interrotto una striscia di 13 partite consecutive senza sconfitte nella Liga (quattro vittorie, nove pareggi), la seconda più lunga di tutta la sua storia nella massima serie (14 nell’aprile 2002, con quattro vittorie e 10 pareggi).

OPTA | 13-09-2021 07:38