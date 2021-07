Lugano, è la prima dell’Inter scudettata

A Lugano, sabato sera, prima amichevole dell’Inter campione d’Italia che fa visita ai bianconeri del Ticino.

Gara che ha tanti temi di interesse, a partire dal fatto che è la prima con Simone Inzaghi in panchina per i nerazzurri: il piacentino, come è noto, ha raccolto la pesantissima eredità di un Antonio Conte capace di riportare in casa dei meneghini uno scudetto che mancava da troppo tempo.

Quella che scenderà in campo in Svizzera, naturalmente, sarà una squadra lontana da quella che si vedrà abitualmente, visto che mancheranno numerosi pezzi da novanta (Lukaku, Lautaro Martinez, Barella, etc): da non escludere che gli orgogliosi padroni di casa riescano a segnare una rete contro un undici in fase di assoluto rodaggio e che deve assimilare gli schemi del nuovo tecnico, benché assai simili a quelli del precedente.

OPTA | 17-07-2021 08:46