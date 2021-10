Luciano Spalletti sfida il suo passato in Roma-Napoli. Il Napoli ha pareggiato 50 partite contro la Roma in Serie A (46V, 52P), solamente contro il Torino (55) i partenopei contano più pareggi nel massimo campionato. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Roma, tanti successi quanti nelle precedenti 10 sfide (2N, 5P); i partenopei non arrivano a quattro successi di fila contro i giallorossi nella competizione dal 1976.

Non c’è stato nemmeno un pareggio nelle ultime nove sfide tra Roma e Napoli in casa dei giallorossi in Serie A: dal 2013 in avanti, ci sono stati cinque successi capitolini e quattro partenopei. La Roma ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A: i giallorossi non fanno meglio da una striscia di 15 terminata nel febbraio 2017.

Il Napoli non ha mai vinto nella sua storia tutte le prime nove gare giocate in un campionato di Serie A; le uniche due squadre italiane a riuscire in questa impresa furono la Roma di Rudi Garcia nel 2013/14 (arrivò a 10 su 10) e la Juventus 2005/06 (si fermò a nove). Il Napoli ha vinto le ultime otto trasferte in Serie A, solamente nel 2017 ha fatto meglio, con la propria striscia record di nove successi esterni di fila.

Dopo non aver partecipato nemmeno a una rete nelle prime otto partite contro la Roma in Serie A, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha collezionato quattro gol e tre passaggi vincenti nelle ultime otto contro i giallorossi.

OPTA | 23-10-2021 21:21