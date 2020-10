L'ostacolo Dimitrov per Tsitsipas

Promette di essere assai interessante la sfida che al Roland Garros metterà di fronte il numero 6 al mondo Stefanos Tsitsipas al numero 20 Grigor Dimitrov. E’ il primo scontro diretto tra i due e il greco, che sulla terra è indubbiamente tra i migliori in assoluto, appare favorito per l’approdo ai quarti di finale del prestigioso torneo parigino.

Il bulgaro, però, non sarà disposto a presentarsi come vittima sacrificale: nei primi turni ha superato senza esitazioni Barrere, Martin e Carballes-Baena senza perdere neppure un set e concedendo ai suoi avversari 22 games. E’ in forma e anche per questo potrebbe dare del filo da torcere all’ellenico, conquistando almeno un set.

Tsitsipas ha fatto veramente fatica all’esordio, quando è stato costretto a rimontare due set a Munar, chiudendo il match dopo oltre tre ore di gioco. Con Cuevas e Bedene, che tra l’altro si è ritirato al terzo set, non ha corso pericoli. Ma con Dimitrov c’è da prevedere che la musica sarà molto diversa rispetto ai due turni precedenti.

OPTA | 05-10-2020 08:00