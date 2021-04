Losail, si va per altre tre pole

Secondo appuntamento consecutivo per il Motomondiale, questa volta denominato Gp di Doha: si corre di nuovo sulla pista di Losail, in Qatar, e venerdì le Ducati hanno mostrato tutto il loro potenziale, mettendo tre piloti ai primi tre posti. Più che probabile, quindi, che sabato sia uno in sella a un bolide di Borgo Panigale a conquistare la pole position. Jack Miller è particolarmente determinato, perché domenica le cose non sono andate come avrebbe voluto. Johann Zarco pare il meno accreditato dei tre davanti, perché il Pecco Bagnaia visto domenica (e sabato, soprattutto) sembra avere qualcosa in più del francese, non solo perché guida una moto ufficiale. Difficile ma non impossibile pensare a una Yamaha in grado di mettersi davanti.

In Moto2 attenti a Raul Fernandez e al solito Sam Lowes, che è partito alla grande in questa stagione.

Per quanto riguarda la classe più leggera, anche venerdì condizionata da tattiche a volte masochistiche circa l’uscita dai box al momento più adeguato, Rodrigo e Garcia potrebbero piazzare la zampata.

