Lorenzo Sonego vuole andare fino in fondo ma sarà durissima con Andrey Rublev nella finale finale del torneo Atp 500 Bank Austria Tennis Trophy in programma sul veloce di Vienna a partire dalle 14 di domenica.

Il torinese, dopo avere strapazzato Novak Djokovic con un 6-2, 6-1 di cui si parlerà per anni, ha battuto in semifinale il britannico Daniel Evans per 6-3, 6-4 in un match in cui ha ottenuto l’80% di punti con la prima. Per Sonego, che viaggia ovviamente sulle ali dell’entusiasmo, si tratta della seconda finale Atp in carriera dopo quella vinta ad Antalya, in Turchia, nel 2019.

Rublev, però, è approdato in finale dopo 9 vittorie di fila, di cui ben 7 senza concedere set (il match con Sinner non fa testo, l’altoatesino si è ritirato dopo pochi minuti). Il moscovita è pronto a sbarrare la strada al suo avversario. Nel 2020 ha già disputato quattro finali, vincendole tutte: è in forma smagliante e sulla carta non dovrebbe avere problemi. Sarà il secondo confronto tra i due: il primo andato in scena nel 2016 è stato vinto dal russo per 2 set a 0. Che è il risultato più probabile anche questa volta.

