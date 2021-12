L'Olimpia vuole fare un regalo a Sandro Gamba

Arriva il Real Madrid al Forum nella serata di Eurolega in cui sarà celebrato il grande coach Sandro Gamba. L’Olimpia Milano vuole fare un regalo all’89enne che ha scritto pagine importanti della pallacanestro italiana ma i bianchi faranno di tutto per guastare la festa.

Il Real Madrid è secondo in classifica e l’Olimpia occupa la terza posizione. La squadra spagnola nelle ultime otto gare ha perso solo con il Barcellona capolista in trasferta nel sentitissimo derby di Spagna. Tanto più che nella competizione continentale dello scorso anno la compagine di Ettore Messina si è imposta in entrambi gli incontri.

Gli iberici non avranno in panchina il navigato coach Pablo Laso e non avranno in campo Thomas Heurtel, bloccati ambedue dal Covid.

OPTA | 16-12-2021 14:56