L'Olimpia non può più sbagliare

Serve una scossa all’Olimpia Milano per potere restare in corsa. La Virtus Bologna è andata per due volte a vincere al Forum e si è portata sul 2-0 nella serie scudetto: a Teodosic e compagni servono ancora due vittorie per chiudere il conto, i biancorossi lo sanno benissimo.

La squadra di Messina, che non è andata così lontana dalla conquista dell’Eurolega, dopo Colonia ha regolato Venezia ma poi ha iniziato ad andare in crisi. Deve uscirne già stasera, confidando nel talento dei suoi giocatori e nel fatto che, durante la stagione regolare, se le V Nere hanno avuto problemi ciò si è verificato quando giocavano sul parquet amico.

I meneghini devono trovare il modo di arginare Teodosic, consapevoli però che possa non bastare. C’è da aspettarsi un grande impatto degli ospiti sulla gara di stasera: dopo i primi due periodi potrebbero essere avanti, ma poi dovranno reggere.

OPTA | 09-06-2021 07:54