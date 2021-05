L’Olimpia deve gettare il cuore oltre l’ostacolo

Ettore Messina, uno che sa come si vince l’Eurolega, è stato chiaro e non lo ha fatto per mettere le mani avanti. L’Olimpia non parte favorita nella Final Four di Colonia, anzi sulla carta delle quattro è quella che ha meno possibilità di alzare il trofeo.

Il primo ostacolo è durissimo e si chiama Barcellona. La squadra catalana, negli ultimi anni, ha sempre fatto penare quella meneghina, tanto è vero che l’ha sconfitta in cinque degli ultimi sei scontri diretti. E’ probabile succeda ancora, magari con un margine intorno agli otto-dieci punti, con un punteggio complessivo non particolarmente alto.

Una cosa è certa, comunque. I biancorossi, che si affacciano di nuovo nell’elite del basket continentale dopo una vita, venderanno cara la pelle. E hanno tanto talento.

OPTA | 27-05-2021 22:16