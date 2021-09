L’Olanda vuole bersi il Montenegro

Sabato si torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar con numerose gare anche in Europa.

Nel gruppo G c’è un’ammucchiata in vetta dopo quattro gare: guida la Turchia con 8 punti, a 7 ci sono Olanda, Montenegro e Norvegia.

L’Olanda ospita il Montenegro con 3 punti come obiettivo contro una squadra reduce dal pareggio in Turchia mentre i biancorossi saranno di scena a Gibilterra: non possono permettersi di non vincere.

La terza gara, tra l’altro la prima in ordine cronologico sabato, vede la Norvegia di scena in Lettonia. Non sarà di certo una passeggiata quella degli scandinavi.

OPTA | 04-09-2021 07:27