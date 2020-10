Lo Zalgiris vuole continuare a sognare

In Eurolega siamo arrivati alla quinta giornata ma saranno ben tre le partite rinviata in quelle originariamente in programma tra oggi e domani, compresa quella che avrebbe dovuto vedere protagonista l’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria sul Real Madrid. Lo Zenit però ha più di mezza squadra alle prese con il Covid 19 e ha chiesto ottenuto il rinvio. Di questa situazione zitto zitto potrebbe approfittare ancora lo Zalgiris Kaunas, unica squadra imbattuta dopo quattro partite (oltre proprio ai russi che però ne hanno giocate solo due).

I lituani ospiteranno tra le mura amiche il Valencia, al momento ottavo della classifica ma sconfitta finora solo dal Barcellona. Lauvergne e compagni sono comunque favoriti e sono chiamati ad allungare sulle dirette concorrenti per lo meno per i playoff, anche se ora in casa dei biancoverdi si inizia davvero a sognare in grande. A fare la differenza dovrebbe essere comunque la difesa dello Zalgiris che finora ha concesso sempre pochissimi punti a partita.

OPTA | 22-10-2020 14:20