Lo Stoccarda ospita l'Augsburg con una serie da interrompere

Lo Stoccarda ha perso quattro partite di fila in Bundesliga per la prima volta da gennaio 2019: l’ultima volta che ha infilato una striscia di sconfitte consecutive più lunga risale al periodo tra aprile 2016 e agosto 2017 (sette).

L’Augsburg ha vinto solo una delle ultime cinque sfide in Bundesliga contro lo Stoccarda: 6-0 nell’aprile 2019 il proprio successo più largo nel massimo campionato. In precedenza, l’Augsburg aveva vinto tutti i sette confronti in Bundesliga contro questo avversario. L’Augsburg ha raccolto in media 0.7 punti a partita nelle 27 gare di Bundesliga disputate di venerdì: tra tutte le squadre che hanno giocato almeno 20 gare in Bundesliga di venerdì, solo il Saarbruecken ha una media punti peggio (0.6).

Con 33 punti in 31 partite, l’Augsburg sta facendo peggio della scorsa stagione a questo punto del torneo (35 punti): solo due volte in precedenza ha totalizzato questo bottino in 31 giornate (30 nel 2012/13 e 31 nel 2018/19). In entrambe le occasioni ha comunque evitato anche lo spareggio salvezza.

