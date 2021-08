Lo Spezia tasta il polso alla Lazio

La Lazio ha vinto le due sfide di Serie A contro lo Spezia, entrambe nello scorso campionato sempre con il punteggio di 2-1. La Lazio ha vinto nove delle ultime 11 gare contro squadre liguri in Serie A (1N, 1P), segnando 27 reti nel periodo (2.5 di media a match).

Lo Spezia ha pareggiato cinque delle ultime otto gare di campionato (1V, 2P), lo stesso numero di “X” che aveva ottenuto nelle 23 precedenti partite di Serie A. Escludendo le squadre neopromosse, la Lazio è, insieme all’Inter, una delle due squadre imbattute in casa nel 2021 in Serie A: 11 successi e un pareggio per i biancocelesti nel periodo.

Grazie al pareggio 2-2 sul Cagliari, lo Spezia è rimasto imbattuto per la prima volta per quattro gare di fila in Serie A (completano un successo e due pareggi in chiusura del 2020/21): i liguri hanno realizzato almeno due reti in ciascuno di questi incontri.

La Lazio ha segnato due delle sue tre reti nella prima giornata di questa Serie A nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco del primo tempo: tutte le altre formazioni insieme ne contano solo uno in questo intervallo temporale (realizzato dal Sassuolo).

Lo Spezia ha subito gol in ciascuno dei suoi 17 incontri più recenti in Serie A (36 reti subite nel parziale, una media di 2.1 a partita): escludendo le neopromosse, è l’unica formazione che non ha tenuto la porta inviolata almeno una volta nel periodo.

