Lo Spezia ci riprova con il Napoli

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, dopo che aveva perso tre delle prime cinque contro i liguri. Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia, con uno score complessivo di 6-1.

L’ultimo confronto in terra ligure tra le due formazioni risale al settembre 2006: successo 1-0 dei partenopei nel torneo cadetto con gol di Paolo Cannavaro. Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di campionato, l’ultima neopromossa a registrare una striscia interna senza sconfitte più lunga in una singola stagione di Serie A è stata il Palermo nel marzo 2015. Il Napoli va in gol da 22 partite di fila in campionato, solo una volta ha segnato in più gare consecutive nella sua storia in Serie A: 24 match nel 1975.

L’undici di Gattuso ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, incluse le due più recenti; è dal febbraio 2019 che non registra tre clean sheet di fila fuori casa in Serie A. Nelle ultime 28 gare contro formazioni neopromosse in Serie A il Napoli non ha mai pareggiato, tuttavia l’ultima sconfitta contro queste squadre risale proprio al match d’andata contro lo Spezia. Lorenzo Insigne (17 reti) è ad un solo gol dall’eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A (18 nel 2016/17).

OPTA | 08-05-2021 08:28